بالصور .. أساتذة بجامعة الوادي يحتجون بعد تعرضهم للضرب من قبل الطلبة

احتج أساتذة كلية العلوم الطبيعية بجامعة “حمة لخضر” بالوادي أمام مقر الإدارة المركزية، منددين بالإعتداءات التي تعرضوا لها داخل الحرم الجامعي.

حيث قامت بعض المنظمات الطلابية بغلق الأبواب واعتراض طريق بعض الأساتذة ومنعهم من دخول الكلية،

ليصل إلى حد استخدام العنف والضرب واجتياح المجلس التأديبي لقسم البيولوجيا ،

مما إضطرهم لوقف الاجتماع وتأجيله ومحاولة الاعتداء والتطاول على الأساتذة والإساءة إليهم بالسب والشتم وسلوكيات خطيرة ،

وطالب الأساتذة المحتجين بتسليط العقوبات على الفاعلين المتسببين والتطبيق الصارم للقوانين التي تنظم عمل المنظمات الطلابية،

وفرض الأمن والانضباط داخل الحرم الجامعي الذي انتهك جراء التسيب واللامبالاة في فرض النظام داخل السور الجامعي القديم والإسراع في تكملة السور الجامعي الجديد .