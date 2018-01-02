بالصور..أشبال الكشافة الإسلامية في ضيافة أمن أم البواقي

إستقبل أمن ولاية أم البواقي فوجا من أشبال الكشافة الإسلامية، في إطار سياسة الأمن الوطني والهادفة إلى تعزيز مبدأ الشرطة الجوارية

وتم خلال هذه الزيارة، إطلاع الفريق الكشافي على مختلف المصالح والمكاتب المتخصصة بدءا بقاعة الإستقبال والحجابة .

كما توجه الفرق الكشافي إلى فرقة تحقيق الشخصية ومكتب حماية الطفولة والأحداث ثم المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وقدمت شروحات وافية لكيفية سير المصلحة الولائية للوسائل التقنية ومصلحة استقبال المكالمات ووسائل الاتصال اللاسلكية.

وحظي براعم الكشافة الإسلامية باستقبال من رئيس أمن ولاية أم البواقي الذين كرموه بشهادة شرفية بمناسبة هذه الزيارة .