بالصور.. أضواء ملعب 5 جويلية “شاعلة” في عز النهار!

وقع القائمون على المُركب الأولمبي 5 جويلية في هفوة جديدة، بتركهم الأضواء الكاشفة الخاصة بأرضية الملعب مُشتعلة في عز النهار.

ولفتت أضواء “لي بروجيكتور” أنظار جميع المارين بمُحاذاة “دار الشرع”، صبيحة الأربعاء، في سيناريو ينم عن إهمال كبير وغير مُبرر.

ويتمنى المُتابعون أن يكون إشعال “البروجيكتور” لسبب مُفيد، لكي لايتكرر السيناريو الواقع بمُركب “8 ماي” بسطيف بسبب الإستهلاك المُفرط لـ”الكهرباء”.

وتعرض مُسيرو “المُركب الأولمبي” مؤخرا لإنتقادات لاذعة، بسبب عدم جاهزية الملعب، رغم غلقه، منذ أسابيع مضت لإعادة تجهيز أرضيته المُتدهورة.

يأتي هذا في وقت هددت شركة “سونلغاز” إدارة مركب 8 ماي بسطيف بقطع الكهرباء عن الملعب بسبب الديون المتراكة، والتي قدرت بـ مليار و600 مليون.