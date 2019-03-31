بالصور.. أكثر من 4000عامل بمصنع توسيالي يواصلون احتجاجهم بوهران

يواصل أكثر من 4000 عامل بصنع الحديد والصلب توسيالي ببطيوة في وهران احتجاجهم لليوم السادس على التوالي.

مناشدين والي وهران التدخل العاجل لايجاد حلول مع الشريك التركي الذي يرفض الحوار مع العمال الجزائريين.

عقب دخولهم في اضراب مفتوح للمطالبة بتجسيد مطالبهم المشروعة من بينها رفع الاجور، احتساب المنح والمخلفات المالية.

الادماج وتجديد عقود الموظفين الجدد مع تسوية وضعية العمال بعد تعرضهم لأمراض وحوادث عمل.

كما اقدم البعض من هؤلاء العمال المحتجين على الدخول في اضراب عن الطعام استنكارا لغلق باب الحوار وطرد العديد من العمال تعسفيا بعد مطاليتهم بتحسين اوضاع العمال المهنية.

وكذا تحقيق مطلب الترسيم في العمل شأنهم شأن العمال المرسمين المقدر عددهم ب 350 عامل من اصل 4800 عامل جزائري.

وقد أكد المحتجون خلال وقفتهم امام مصنع توسيالي بتصعيد حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لكافة مطالبهم المهنية المشروعة.