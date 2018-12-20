بالصور..أمن تيزي وزو يففكك شبكيتين إجراميتين ويحجز 10 كلغ من “الزطلة”

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أفراد متورطين في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، مع حجز أكثر من 8 كلغ من الكيف المعالج.

حيثيات القضية تعود إلى توقيف مركبة كان على متنها المشتبه فيهم، واللذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 الى 30سنة و ينحدون من ولاية تيزي وزو .

حيث كان بحوزتهم الكمية المحجوزة من الكيف المعالج .

و سيتم اليوم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو و.

في عملية أخرى ،من طرف ذات المصالح تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة ذراع بن خدة خلال الأسبوع من القاء القبض على شبكة إجرامية أخرى .

تتكون من ثلاثة أفراد وبحوزتهم اكثر من 2 كلغ من الكيف المعالج

وذلك بعد إستغلال معلومة مفادها ترويج المخدرات على مستوى منطقة ذراع بن خدة .

أين قامت نفس المصالح لتحديد هوية الأفراد المشتبه فيهم في قضية الحيازة للمخدرات من أجل البيع حيث تم تقديمهم امام نياية محكمة تيزي وزو.