عاجل

 بالصور.. أمن دائرة المشرية بالنعامة تحجز 1886 كبسولة من نوع “بيرقابالين” أجنبية الصنع

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
 بالصور.. أمن دائرة المشرية بالنعامة تحجز 1886 كبسولة من نوع “بيرقابالين” أجنبية الصنع
بقلم مصطفى دحاوي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بدائرة المشرية هذا الأسبوع من العثور على 1886 كبسولة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها قيام شخص بإستغلال مركبته الخاصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وإستغلالا للمعلومة تم توقيف المركبة السياحية بمدينة المشرية، وكان على متنها شخصين في العقد الثاني من عمرهما.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع برقابالين أجنبية الصنع قدرت بـ 1886 كبسولة.

حيث تم توقيف المشتبه فيهما وحجز المركبة، وإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=800073

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com