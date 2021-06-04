بالصور.. أول حصة تدريبية لمحرز مع التشكيلة الوطنية

الرياضة
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بالصور.. أول حصة تدريبية لمحرز مع التشكيلة الوطنية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

خاض أمسية اليوم الجمعة نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” أول حصة تدريبية مع التشكيلة الوطنية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لمواجهة مالي المُقررة سهرة الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

قائد الخضر حل بالمركز الوطني لسيدي موسى بمعنوبات مُرتفعة مثلما أظهرته الصور، حيث كان صاحب الرجل اليُسرى السحرية مُبتسما وفي قمة السعادة رغم خسارته نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا السبت الماضي مع السيتي ضد تشلسي بملعب “الدراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أعفى رياض محرز من مواجهة موريتانيا التي جرت سهرة أمس الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وانتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مقابل هدف وحيد.


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