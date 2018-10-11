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بالصور.. إرهابيين يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

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بالصور.. إرهابيين يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار
بقلم م . فيصل

سّلم اليوم الخميس إرهابيين 02 نفسيهما، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزتهما مسدسين رشاشين 02 من نوع كلاشنيكوف وخمسة05 مخازن وكمية من الذخيرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع فإنه يتعلق الأمر بالمسمى”زايدي حمدو”، المكنى”أبو أحمد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

و”بربري الحسان”، المدعو”عبد الرحمان”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017.

جيث كان بحوزتهما مسدسين رشاشين 02 من نوع كلاشنيكوف وخمسة 05 مخازن وكمية من الذخيرة.

في نفس السياق، وإثر عملية بحث وتفتيش بتندوف قرب الشريط الحدودي الجزائري-الموريتاني،

كشفت مفرزة للجيش مسدسين رشاشين 02 من نوع كلاشنيكوف وستة 06 مخازن وكمية من الذخيرة.


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