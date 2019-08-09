بالصور.. إستلام شاحنات لنقل الحجاج الجزائريين إلى المشاعر المقدسة

إستلم مساء أمس فرع النقل ببعثة الحج الجزائرية من مؤسسة النقل المتعاقد معها الحافلات التي ستنقل الحجاج الجزائريين خلال أيام المشاعر المقدسة.

وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الحافلات تتميز بكونها من الطراز الأخير والمتميز.

وأضاف الديوان، أن الحافلات تشتمل على مجموعة من الخدمات كالتكييف وشبكة الانترنت وشاحنات الهواتف والمياه المبردة.

من جهته تنقل فرع النقل المشرف على عملية الإستلام إلى الحضيرة لتجهيز الحافلات بالمعلقات الدالة على البعثة الجزائرية.

كما أن الحافلات مرقمة ليتم نقل الحجاج ابتداء من اليوم الجمعة إلى المشاعر المقدسة في أريحية تامة.