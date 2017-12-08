بالصور..إصابة العشرات في مسيرات “جمعة الغضب” بفلسطين

نشبت اليوم مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الصهيوني، بعد صلاة الجمعة في محافظات فلسطين

تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بنقل السفارة الإمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني.

وأدت المواجهات إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” ، أنه انطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة من داخل المسجد الأقصى، شارك فيها الألاف من المصلين



أما في الخليل قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة حاشدة أطلقت من خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وفي الخليل أصيب 3 فلسطنيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بعد اندلاع مواجهات في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات قنابل الغاز على المتظاهرين ونفس الأمر بمحافظة طولكرم.

وفي محافظة قلنديا، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أما في نابلس أسفرت المواجهات في بلدة قصر جنوب نابلس عن إصابة 40 مواطنا بالإختناق بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.