 بالصور.. إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في انفجار كبير داخل شقة بعزابة

اهتز حي 1000 مسكن بعزابة في سكيكدة، صباح اليوم الإثنين، على وقع انفجار داخل شقة بأحد العمارات، الانفجار القوي الذي احدث هلعا وسط السكان.

وخلف الإنفجار إصابة 5 أشخاص بحروق متفاوتة الدرجات، من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف و 49 سنة وهم الأبوين و 3 أبناء فيما سجل احتراق كلي لأثاث المنزل.

وقد جنب التدخل السريع للجيران، تسجيل وفيات وسط المصابين بعد أن تمكنوا من اخراجهم خارج الشقة قبل أن تأتي عليها ألسنة اللهب التي لم تترك شيئا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المديدنة ومنه الى ولاية عنابة، هذا و لاتزال أسباب الحادث مجهولة وهو ما باشرت بشأنه مصالح الأمن تحقيقا لتحديده.