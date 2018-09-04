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بالصور .. إنتشال جثث لـ7 حراڨة بسواحل تلمسان

أخبار الجزائر
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بالصور .. إنتشال جثث لـ7 حراڨة بسواحل تلمسان
بقلم أمين مسعودي

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء من إنتشال جثث 7 حراڨة في حالة متقدمة من التعفن بسواحل تلمسان.

وحسب مصادرلـ النهارفإن الجثث تعود لرعايا أفارقة وجزائريين تم 6 إنتشال منهم من سواحل مرسى بن مهيدي والاخر من سواحل الغزوات.

وأضاف المصدرأن الحادث ناجم عن تصادم قاربين ومن المرجح انهم انطلقوا من السواحل المغربية بحيت تم العثورعلى اوراق نقدية مغربية.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن من بين الضحايا جزائريين، وقد تم نقل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الغزوات.

في حين لاتزال مصالح الحماية المدنية، والقوات البحرية، تبحث عن باقي الجثث، للعلم القارب حسب المعلومات كان على متنه 48 شخص.


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