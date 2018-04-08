تحصل النهار اون لاين، على صور مسرّبة من داخل ابتدائية كريم بالقاسم ببلدية عين قزام الحدودية.

وتبيّن الصور، الإهمال الذي تعرّضت له هذه الابتدائية منذ سنوات.