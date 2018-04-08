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بالصّور: ابتدائية كريم بلقاسم “مخروبة” في عين ڤزام

أخبار الجزائر
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بالصّور: ابتدائية كريم بلقاسم “مخروبة” في عين ڤزام
بقلم حاجي عبد الرزاق

تحصل النهار اون لاين، على صور مسرّبة من داخل ابتدائية كريم بالقاسم ببلدية عين قزام الحدودية.

وتبيّن الصور، الإهمال الذي تعرّضت له هذه الابتدائية منذ سنوات.

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