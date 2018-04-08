وتبيّن الصور، الإهمال الذي تعرّضت له هذه الابتدائية منذ سنوات.
تمكّنت مصالح أمن وهران من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصّة في الحيازة والمتاجرة في المخدرات وحجز 63 كلغ من الكيف المعالج.
ومبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية.
وبلغ عدد…
لا تزال مصالح ولاية الجزائر تسابق الزمن على قدم وساق لإستقبال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
حسبما أكده عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى في…
شبّ ظهيرة اليوم الأحد حريق بمستشفى بشير منتوري ببلدية القبة بالعاصمة.
وحسب مصادر النهار فإنّ، الحريق اندلع بمصعد حمولة بالمستشفى بعد اشتعال كيس بلاستيكي وبعض الركام…
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