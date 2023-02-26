بالصور.. اتحاد العاصمة تتخطى عقبة مارومو غلانت بثنائية نظيفة

تمكن فريق اتحاد العاصمة من الفوز في مباراة اليوم التي جمعته بنادي مارومو غلانت في منافسة الكونفيدرالية بثنائية مقابل صفر.

وسجّل أهداف المباراة الوحيد عبد الرحمان مزيان في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، قبل ان يضيف القائد بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كمل عرفت المباراة حضور جماهير محتشم وسط اجواء ممطرة، إلا ان أبناء البهجة صنعوا الفرجة بأهازيجهم المتتالية.

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