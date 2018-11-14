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بالصور.. احباط محاولة إدخال أزيد من 800 ألف قرص “بيوستاسين” بمطار هواري بومدين   

أخبار الجزائر
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بالصور.. احباط محاولة إدخال أزيد من 800 ألف قرص “بيوستاسين” بمطار هواري بومدين   
بقلم شهرزاد مزياني

تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين، اليوم الأربعاء، من  إحباط محاولة إدخال 812000 قرص من دواء بيوستاسين مقلدة.


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