بالصور.. احباط محاولة إدخال أزيد من 800 ألف قرص “بيوستاسين” بمطار هواري بومدين
تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة إدخال 812000 قرص من دواء بيوستاسين مقلدة.
-
تمكنت مصالح امن ولاية البليدة، من إحباط محاولة ترويج أكثر من 20كلغ من الكيف المعالج على تجار الجملة .
وكذا ترويج هذه السموم للمدمنين عليها بعد…
-
تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة إدخال 812000 قرص من دواء بيوستاسين مقلدة.
-
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من كشف وتدمير، 6 قنابل تقليدية الصنع في المدية.
وحسب بيان من وزارة الدفاع، أوقف الجيش بكل من غرداية والوادي وبسكرة،…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)