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بالصور..احتفال الجيش بمناسبة مرور 50 سنة من الخدمة الوطنية  

الوطني
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بالصور..احتفال الجيش بمناسبة مرور 50 سنة من الخدمة الوطنية  
بقلم عمر تدريست

 نظمت، الإثنين، مديرية الخدمة الوطنية  لوزارة الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة، ملتقا وطنيا تحت عنوان الخدمة الوطنية، 50 سنة من الإنجازات“.

 وترأس مراسم افتتاح الملتقى اللواء بن بيشة محمد الصالح، مدير الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، نايبة عن نائب وزير الدفاع الفريد أحمد قايد صالح.

 وعرف الملتقى حضور إطارات مختصين من الجيش الوطني الشعبي وأساتذة جامعيين، والقاء عدة محاضرات، تهدف إلى تسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للخدمة الوطنية كونها ركيزة أساسية للمواطنة.

 وذلك من خلال تعميق الوحدة الوطنية والمساهمة في التنمية وبناء الوطن في عدة مجالات، مع التركيز على إنجازات الخدمة الوطنية طيلة 50 سنة من الوجود.

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