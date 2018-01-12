افتتحت ليلة أمس مصالح بلدية الشفة غرب ولاية البليدة ساحة وسط المدينة بعد ترميمها .

و شارك في التدشين مصالح بلدية الشفة و السلطات الأمنية و ممثلين علن ولاية البليدة .

كما شارك في الافتتاح فرع الشفة لمنظمة المجتمع المدني لترقية المواطنة.

و ظهرت الساحة بعد ترميمها في حلة جديدة تتوسطها نافورة مائية بالألوان وتزينها ألوان الأحمر و الأبيض والأخضر.

كما غرست أنواع متعددة من الورود والزهور بالساحة، التي زينت وسط المدينة وأعطتها حلة جديدة.