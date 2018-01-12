عاجل

بالصور.. افتتاح ساحة وسط مدينة الشفة بعد ترميمها

أخبار الجزائر
  • -
  • 1
بالصور.. افتتاح ساحة وسط مدينة الشفة بعد ترميمها
بقلم مصطفى.ق

افتتحت ليلة أمس مصالح بلدية الشفة غرب ولاية البليدة ساحة وسط المدينة بعد ترميمها .

و شارك في التدشين مصالح بلدية الشفة و السلطات الأمنية و ممثلين علن ولاية البليدة .

كما شارك في الافتتاح فرع الشفة لمنظمة المجتمع المدني لترقية المواطنة.

و ظهرت الساحة بعد ترميمها في حلة جديدة تتوسطها نافورة مائية بالألوان وتزينها ألوان الأحمر و الأبيض والأخضر.

كما غرست أنواع متعددة من الورود والزهور بالساحة، التي زينت وسط المدينة وأعطتها حلة جديدة.

طالع أيضا

التعليقات (1)

  • دزاير اجمل بلد

    بصراحة الصورة اظهرت لي جزء صغير جدا و لا يكاد يذكر ان صورة الساحة بالكامل !!
    عموما جزاكم الله خيرا ،،،، قال صلى الله عليه وسلم : ( ان قامت الساعة و في يد احدكم فسيلة فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها )

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital