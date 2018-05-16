بالصور.. الجزائر تحتفل باليوم العالمي للعيش معا في سلام

شارك السفير الجزائري في باريس عبد القادر مسدوة في احتفالات الجزائر باليوم العالمي للعيش معا في سلام.

تم الاحتفال بهذا اليوم ببرنامج غني ومتنوع ، سلط الضوء على قيم الاحترام والتضامن والحوار والعيش معا في سلام.

الحفل أقيم بالتعاون مع الجمعية الدولية سوفي تريكة العلوية وبالشراكة مع اليونسكو.

وحضرت الحفل أودري أزولاي المدير العام لليونيسكو، ممثلين عن المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الجزائر.

و في كلمته، ذكر سفير الجزائر في باريس عبد القادر مسدوة بالوفاق المدني والمصالحة الوطنية لرئيس الجمهورية.

من أجل تعزيز الاستقرار والأمن وتجربتنا في مكافحة الإرهاب ، وإزالة التطرف والعيش معا في سلام.