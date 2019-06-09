بالصور.. الخضر يُجرون أول حصة تدريبية بقطر !!

أجرى سهرة اليوم الأحد المنتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرت الحصة التدريبية الأولى بملاعب جامعة قطر في إطار المرحلة الثانية من التربص التحضيري لكأس امم افريقيا.

وكان الخضر قد وصلوا سهرة أمس السبت إلى العاصمة القطرية “الدوحة” بعد تربص أول جرى بسيدي موسى.