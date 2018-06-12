بالصور.. “الخضر” لأقل من 18 سنة يواصلون التحضير لألعاب “تاراغونا”

المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة تحضيراته بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا للمُشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ودخل أشبال المدرب الوطني الجزائري “سليم سبع” في تربص مُغلق بداية من ال7 جوان الماضي حتى ال14 من نفس الشهر.

وينطلق التربص الثاني بعد عيد الفطر المُبارك بداية من ال16 جوان ويمتد إلى غاية ال20 من ذات الشهر بسيدي موسى.

هذا ويشد الخضر الرحال “لتاراغونا” الإسبانية يوم ال20 جوان للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تمتد من ال22 جوان إلى الفاتح جويلية.

ووجه الطاقم الفني للخضر لأقل من 18 سنة بقيادة مدير المنتخبات الوطنية شارف الدعوة ل18 لاعبا للمُشاركة في هذه التظاهرة.