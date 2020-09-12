بالصور.. الشبيبة تنهي تربصها التحصيري الأول ببجاية

أنهى فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، تربصه التحضيري الأول، استعداد للموسم الكروي الجديد، والذي أجرته بمدينة بجاية.

وختم الكناري تربصهم، الذي خصص بالدرجة الأولى للجانب البدني، والذي دام لمدة 12 يوم، بمدينة “أقبو” ببجاية.

وحرصت إدارة الشبيبة، في ختام هذا التربص، على توجيه الشكر لممول الفريق “إفري”، لتكفله التام بهذا التربص، بتوفير مكان الإقامة، والتدريب.

وخاض اللاعبين القدامى لفريق شبيبة القبائل، مباراة ودية، مع عمال شركة “إفري”، فيما قام لاعبو الفريق بزيارة لمعمل الشركة، ليختتم كل هذا بصورة تذكارية.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، برمجت التربص الثاني للفريق، بمدينة مستغانم، والذي سيدوم لمدة 12 يوم.