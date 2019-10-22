بالصور.. المتوجين بجائرة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

وزعت وزارة الإتصال سهرة اليوم، جوائر على المتوجين بالمراتب الأولى في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2019.

وتوجت بالمرتبة الأولى في صنف الإعلام المكتوب، صحفية جريدة النصر،ياسمين بوالجدري، وحل في المرتية الثانية، صحفي جريدة “هوريزون” الناطقة بالفرنسية محمد مجاهدي، أما في المرتبة الثالثة، مليكة ينون من جريدة الحوار.

وفي صنف الإعلام التلفزيوني فحلت في المرتبة الأولى، يادر جويدة من المؤسسة الوطنية التلفزيون، وفي المرتبية الثانية طاهر حليس من التلفزيون العمومي، فيما حجبت الجائزة الثالثة.

وفي صنف الإعلام الإذاعي توجت بالمرتبة الأولى، خديجة سنوسي من إذاعة غليزان الجهوية، فيما حل في المرتبة الثانية، رمضان جعفر من إذاعة ادرار الجهوية، وفي المرتبة الثالثة حسان زيتوني من إذاعة تيبازة.

أما في الإعلام الإلكتورني فتوجت بالمرتبة الأولى حنان شارف من إذاعة ميلتميديا التابعة للإذاعة الوطنية، فيما حجبت جائزة المرتبية الثانية.