بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يخوض أخر حصة تدريبية

خاض لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا للجولة الأخيرة من دورة شمال إفريقيا.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عدد من الصور لأشبال الخضر الذي يسعون لتحقيق التأهل إلى كأس أمم افريقيا وتجاوز دورة “لوناف” بنجاح.

كما يسعى المدرب عزيز الحوسين لكتابة إسمه بأحرف من ذهب رفقة شبان الخضر بحسم التأهل إلى العرس الإفريقي القاد و الفوز بالدورة مثلما فعلها سابقا ارزقي رمان مع التشكيلة الوطنية.