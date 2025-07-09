بالصور.. المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس يحرز برونزية البطولة الإفريقية

اختتم المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس، مشاركته في البطولة الإفريقية 2025، التي جرت فعاليتها بكينيا، بنتيجة جد مشرفة.

وقدم المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس، مردود في المستوى خلال هذه البطولة الإفريقة، مكنهم من حصد الميدالية البرونزية.

وجاء تتويج ممثلي الجزائر، بهذه الميدالية البرونزية، بعد فوزهم الساحق على نظرائهم من منتخب المغرب، بنتيجة (3-0).

وحرصت اللجنة الأولمبية الجزائرية، على تهنئة المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس، لحصدهم هذه الميدالية، من مشاركتهم في البطولة الإفريقية 2025.