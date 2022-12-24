بالصور.. المنتخب الوطني يحصد 23 ميدالية منها 8 ذهبية في البطولة العربية

تمكن المنتخب الوطني للدراجات من حصد 23 ميدالية منها 8 ذهبية و 9 فضية و 6 برونزية بعد اليوم الأخير من البطولة العربية التي جرت بالإمارات العربية.

وكشفت الاتحادية الجزائرية للدراجات عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، عن الحصيلة الإيجابية في المنافسة للبطولة العربية للدراجة على الطريق التي أسدل عليها الستار الجمعة.

جدير بالذكر، أن البطولة العربية للدراجة في طبعة 2022 ستكون مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس.

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