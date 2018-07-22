بالصور.. النهار في بيت الضحايا وهذه أسباب وفاة الطالبيين الفلسطينيين

تنقلت النهار للإستقصاء عن وفاة الفلسطنيين سليمان محمد الفرا ومحمد حميد البنا داخل مسكن الأخ الفرا بزرالدة.

وتأكد أن أسباب الوفاة اختناق بالغاز، وتعود وقائع القصة إلى عدم رد الضحايا على الهاتف عشية اليوم الأحد.

أين اضطر صديقهم المستأجر للشقة إلى التقرب لمسكنه للدخول، ليصدم بمشهد فضيع.

نظرا للحالة التي وجدهم عليها وجهوهم ملطخة بالدماء نظرا للتخبط جراء الاختناق وسقوطهم على طاولات زجاجية.

وأثناء التقرب إلى المستشفى و في حديثنا مع الطبيب الشرعي.

أكد كنتيجة اوليه على التشريح أن أسباب الوفاة إختناق بالغاز.

وان الكدمات بالوجه نتيجة سقوطهم على اجسام زجاجية.

كما وقفت النهار على الحالة النفسية لأصدقاء ومعارف الضحيا.

حيث عبدروا عن استيائهم الكبير من تسييس القضية وتأويلها.