بالصور.. الوزير سعيد سعيود يزور اتحاد العاصمة قبل نهائي الكأس

زار وزير النقل سعيد سعيود، أمس الأربعاء، فريق اتحاد العاصمة، قبل نهائي كأس الجزائر الذي سيجمع الاتحاد، بشباب بلوزداد.

وكشفت إدارة الاتحاد في بيان لها، بأن الوزير سعيد سعيود، زار تعداد الفريق بمقر تربصهم، بالمدرسة العليا للفندقة، في إطار دعم الفريق قبل نهائي كأس الجزائر.

وكان في استقبال وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبيد بوبكر، والرئيس التاريخي للفريق سعيد عليق.

كما قام الوزير سعيود، بجولة تفقدية إلى مركز تكوين الفريق، بعين البنيان، أين وقف على سير الأشغال الجارية به، حسب بيان إدارة اتحاد العاصمة.

وفي ختام هذه الزيارة، أبدى وزير النقل سعيد سعيود، حظا موفقا لفريق اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الجزائر، داعيا اياهم للتحلي بالروح الرياضية.