بالصور.. اليابان تبتكر سيارة “قابلة للطي”

استطاع الخبراء اليابانيون تصنيع العديد من الروبوتات التي يمكنها أن تغير شكلها،ومؤخرا تم الكشف عن سيارة صغيرة تستطيع تغيير شكلها أيضا.

وذكرت مجلة “ووندرفول إنجينيرنغ” الأمريكية أن “الخبراء اليابانيون طورا سيارة يمكن أن تغير شكلها بتصميمات مختلفة”،

مشيرة إلى أنها :ستحصل على تصريح بالسير على الطرق العامة قريبا”.

(المسماة “الأرض—1”) ولفتت المجلة أن “الشركة المصنعة حصلت على طلبات لشراء السيارة في اليابان وعدد من الدول الأخرى”.

ونشر موقع “بيزنيس إنسيدر” الأمريكي مقطع فيديو للسيارة أثناء إعادة تغيير شكلها،

مشيرا إلى أن “هذه الميزة تجعل العثور على مكان لركن السيارة أكثر سهولة في الشوارع المزدحمة”.

ولفت الموقع إلى أنه “يمكن تغيير شكل السيارة بعدة طرق بالشكل الذي يوافق حاجة قائدها وطبيعة المنطقة التي يسير فيها”.