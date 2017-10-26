بالصور..اليوم الثالث من زيارة الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحية العسكرية الرابعة 

خصص الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة لتفقد بعض وحدات القطاع العسكري بالأغواط.

البداية كانت من القاعدة الجوية بالأغواط، وبعد مراسيم الاستقبال تابع الفريق عرضا قدمه قائد القاعدة، ليتفقد مختلف مرافقها.

بعدها وبمدرسة أشبال الأمة بالأغواط، استمع الفريق إلى عرض قدمه قائد المدرسة ليتفقد مختلف المرافق البيداغوجية والإدارية والرياضية.

للعلم فإن هذه المدرسة مخصصة للتعليم المتوسط سعتها 800 مقعد بيداغوجي.

تضمن، على غرار مدارس أشبال الأمة الأخرى تعليما رفيع المستوى وتتوفر على جميع المرافق والوسائل المادية والبشرية والبيداغوجية الحديثة.

كمخابر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية وقاعات التعليم بمساعدة الحاسوب ومخابر للغات الحية وقاعات للأنترنت ومدرجات ومكتبات ومرافق للرياضة والترفيه.