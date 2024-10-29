بالصور.. انطلاق أشغال المكتب الفديرالي لـ “الفاف”

انطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء، الـ 29 أكتوبر 2024، أشغال المكتب الفديرالي، للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” صورا، من الاجتماع المنعقد حاليا، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، بالعاصمة.

ويرتقب أن يتم خلال هذا الاجتماع، الذي جاء بعد عودة رئيس “الفاف” وليد صادي، من أديس أبابا الاثيوبية. أين حضر أشغال الجمعية العامة الـ 46 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخروج بعدة قرارات، تخص الكرة الجزائرية.

وسيكون للتحكيم هامش كبير في اجتماع اليوم. لاسيما في ظل الانتقادات الكبيرة التي لاحقت أصحاب البذلة الصفراء، في أول موسم للبطولة الجزائرية بتقنية “الفار”.