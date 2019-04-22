بالصور: 5 أشخاص تحت الأنقاض إثر انهيار طوابق لعمارة بالعاصمة !

استيقظ، صبيحة اليوم الإثنين، سكان القصبة، على وقع انهيار طوابق عمارة بأكملها، أمام جامع كتشاوة بالعاصمة.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، فإن خمسة أشخاص يتواجدون تحت الأنقاض.