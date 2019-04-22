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بالصور: 5 أشخاص تحت الأنقاض إثر انهيار طوابق لعمارة بالعاصمة !

أخبار الجزائر
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بالصور: 5 أشخاص تحت الأنقاض إثر انهيار طوابق لعمارة بالعاصمة !
بقلم أسماء.ع

استيقظ، صبيحة اليوم الإثنين، سكان القصبة، على وقع انهيار طوابق عمارة بأكملها، أمام جامع كتشاوة بالعاصمة.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، فإن خمسة أشخاص يتواجدون تحت الأنقاض.


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