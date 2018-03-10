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بالصور.. المُنتخب الألماني يسخر من البرازيل قبل مواجهته ودياٌ !

الرياضة
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بالصور.. المُنتخب الألماني يسخر من البرازيل قبل مواجهته ودياٌ !
بقلم وليد كويني

سخر الحساب الرسمي للمنتخب الألماني على “تويتر” من المنتخب الأماني بمنشور خاص قبل الودية المرتقبة بين الفريقين.

ونشر الحساب صورة للوح لنتيجة فوز “المانشافت” بـ7-1 على البرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، مع جملة:”17 يوما على وديّة البرازيل”.

وكانت ألمانيا قد سحقت منتخب السامبا في ملعبه 7-1 في مونديال 2014، في أكبر خسارة تتلقاها البرازيل بتاريخها الكروي في كأس العالم.

ومن المتقب أن يتواجها الفريقان يوم 27 مارس القادم وهو الصدام الأول بين المنتخبين منذ نصف نهائي مونديال البرازيل.

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