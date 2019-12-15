بالصور.. بداية تصوير الجزء الثالث من السلسلة الفكاهية دقيوس ومقيوس

نشر المخرج التركي الشهير، محمد الجوك، لقطات من تصوير الجزء الثالث للسلسلة الفكاهية الأولى في الجزائر “دقيوس ومقيوس”.

وعرف الجزء الثاني من السلسلة الفكاهية، نجاحا كبيرا، حيث تم عرضه شهر رمضان الماضي على قناة “النهار”.

وأبدع كل من نبيل عسلي ونسيم حدوش في حلقات السلسلة، بمقالب فكاهية إحترافية جذبت المشاهدين وجعلتهم من الأوفياء لها.

وأصبح “دقيوس ومقيوس”، جزءا لا يتجزأ من الليالي الرمضانية للجزائريين بإضفائهم عليها جوا من المرح والفكاهة.

وتسلط السلسلة الفكاهية، الضوء على عمق المجتمع الجزائري، لتكون ظاهرة كوميدية، توحد الجزائريين.

وتبقى عبارت مثل “يا خويا ياخويا”، و”يرحم باباك”، متداولة بشدة في الشارع الجزائري، وصار الجزائريون، يستعملونها في أحاديثهم اليومية.