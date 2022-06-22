بالصور..بداية توافد البعثات الرياضية  الجزائرية نحو وهران

كشفت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية. عن بداية توافد الدفعات الأولى. من البعثة الجزائرية نحو وهران. للمشاركة في الألعاب المتوسطية.

وحسب ما أعلنت عنه اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، صبيحة اليوم الأربعاء، فإن الرحلة ستكون عبر قطار “كوراديا”.

كما أُقيمت، ليلة أمس الثلاثاء، مأدبة عشاء على شرف البعثة الجزائرية التي ستشارك في ألعاب البحر الابيض المتوسط وهران، كتشجيع لهم.

وحضر هذه المأدبة وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد.

بالإضافة لرئيس المجلس الاعلى للشباب مصطفى حيداوي.