بالصور.. بعد انهيار منزلها خالتي الزهرة تناشد السّلطات لمساعدتها

تناشد الخالة الزهرة السلطات المحلية لمساعدتها بعد أن تسببت قطرات المطر الخفيفة التي عرفتها ولاية الوادي في انهيار مسكنها.

انهيار المنزل الكائن بحي باب الوادي في عاصمة الولاية، أسفر عن تشريد ثلاث عائلات بأكملها كانت تحتمي تحت سقفه.

حيث اختارت العجوز البالغة من العمر عتيا “النهار” منبرا لها لتمرير رسالة إلى مسؤولي الولاية للتكفل بحالتها.

وروت الخالة الزهرة بحرقة كبيرة لحظات انهيار منزلها العائلي، كما أبدت تمسكها ببقاءها في بيت زوجها رحمة الله عليه.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية، وتمكنت من انقاذ كل العائلة المتكونة من 8 أفراد بعد انهيار المسكن.