بالصور.. بلعريبي في زيارة تفقدة لمشاريع “عدل” بتيبازة

قام اليوم الأربعاء المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، بزيارة عمل وتفقد مشاريع “عدل” بولاية تيبازة.

الزيارة من أجل الإطلاع على مدى تقدم الأشغال خاصة في السكنات الجاهزة.

وخلال هذه الزيارة إلتقى المدير العام مع ممثلي كل مواقع عدل بولاية تيبازة اللذين بدورهم ثمنو مثل هذه الزيارات الميدانية.

كما طرحوا بعض الإنشغالات المتعلقة بتقدم الأشغال و أخرى تخص شهادات التخصيص.

وأكدا المسؤول الاول عن وكالة عدل أنه سيتم دراستها و التكفل بها موضحا ان قنوات الحوار مفتوحة أمام مكتتبي عدل وأن الهدف من هذه الزيارات هو لمعاينة الأشغال ميدانيا والإستماع لإنشغالات المكتتبين.