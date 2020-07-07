بالصور.. بلمهدي يكرم الفائزين الاوائل بأسابيع القرآن الكريم

كرمت وزارة الشؤون الدينية اليوم، الفائزين الاوائل بأسابيع القرآن الكريم المنظمة خلال شهر رمضان المبارك.

التكريم تم بدار القرآن الكريم الشيخ أحمد سحنون بالجزائر، اين كرم الفائز الأول في الأسبوع الثاني “بدر علول” من العاصمة من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الدكتور طارق كور.

كما تم تكريم الفائزة الأولى في الأسبوع الأول “الزهراء العذاوري” من بسكرة من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، والفائزة الأولى في الأسبوع الثالث “نور الهدى عمران” من سطيف، من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، والفائز الأول في الأسبوع الرابع “فارس شدادي” من البليدة من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية.

هذه المسابقة التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.