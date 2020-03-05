بالصور.. بن دودة تترأس اجتماع حول رقمنة قطاع الثقافة

ترأست اليوم، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اجتماعا حول رقمنة قطاع الثقافة.

الاجتماع حضره كاتب الدولة المكلف بالإنتاج السينماتوغرافي بشير يوسف سحيري، والأمين العام، وورئيس الديوان، إلى جانب إطارات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع عرض مدقق خاص بمختلف العمليات التي أنجزت في مجال الرقمنة، والعمليات التي هي في طور الإنجاز.

وأسدت الوزيرة توجيهات بخصوص المشاريع التي يجب ان تعطى لها الأولوية مع ضرورة الاستعانة بخبراء جزائريين في أقرب الآجال.

وأكدت على ضرورة توسيع وتعميم الرقمنة في كل المؤسسات الثقافية تحت الوصاية.