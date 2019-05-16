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بالصور.. بوغلاف يفتتح في الملتقى الدراسي للجنة الوطنية لحماية الغابات

الوطني
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بالصور.. بوغلاف يفتتح في الملتقى الدراسي للجنة الوطنية لحماية الغابات
بقلم مصطفى.ق

إفتتح اليوم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف ، الملتقى الدراسي للجنة الوطنية لحماية الغابات بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء.

الملتقى بحضور كافة الفاعلين والمتدخلين في اللجنة، تحت إشراف وزير الداخلية ، وزير الفلاحة ، وزير الشباب والرياضة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المدير العام للأمن الوطني، إطارات الجيش الوطني الشعبي، المدير العام الغابات.

و كذا إطارات وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة المديرية العامة للغابات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.


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