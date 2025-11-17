بالصور.. بيتكوفيتش يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة السعودية وديا

اختتم المنتخب الوطني الجزائري، بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تحضيراته بمدينة جدة، استعدادًا للمباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب السعودي مساء غد الثلاثاء.

ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت الجزائر، في إطار البرنامج التحضيري الذي يعتمده الطاقم الفني.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم صورًا من الحصة التدريبية الأخيرة التي أجريت اليوم، ظهر فيها اللاعبون في أجواء جدية وتركيز واضح. وسط عمل فني يهدف للوصول إلى أفضل جاهزية قبل اللقاء.

ويسعى بيتكوفيتش، من خلال هذه المواجهة، إلى اختبار مدى جاهزية عناصره ومنح فرص أكبر لعدد من اللاعبين. من أجل تحقيق الانسجام المطلوب قبل الاستحقاقات القادمة. خاصة مع اقتراب المحطات الرسمية التي تنتظر “الخُضر” في منافسة كأس أمم إفريقيا.

وتعَدُّ هذه المباراة الودية محطة مهمة في مسار التحضيرات. إذ يأمل الطاقم الفني في الاستفادة منها على جميع المستويات، قبل الدخول في التحديات المقبلة.