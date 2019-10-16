بالصور.. تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق الجمركية في وهران

حضر المدير العام للجمارك صباح اليوم بمقر المدرسة العليا للجمارك بوهران حفل تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق الجمركية.

الدفعة التي تخرجت تضم 81 ضابطا جمركيا في الحفل حضره المدير العام للحماية المدنية، ممثل قائد الناحية العسكرية الثانية، ممثل المدير العام للأمن الوطني.

والي ولاية وهران عبد القادر جلاوي ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ملياني عبد القادر، أعضاء اللجنة الأمنية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

المدير العام قام في بداية الحفل بتفتيش الدفعة، ليشرف مدير المدرسة بإلقاء كلمة بالمناسبة، ليتم الاشراف على تسمية الدفعة باسم شهيد الواجب الوطني الجمركي حوى عبد القادر.

بعد ذلك تقليد الرتب على المتخرجين الأوائل ثم القيام باستعراضات مهنية.