بالصور.. تشييع “فاروق الفيشاوي” إلى مثواه الأخير

شيخ نجوم الفن العربي، بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، جنازة الفنان المصري الراحل “فاروق الفيشاوي”، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، في مصر.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن، جنازة الفنان الراحل، من بينهم، نادية الجندي، ونجلاء بدر، ورانيا فريد شوقي، وماجدة زكي، وأمل رزق، وشهيرة وعمرو يوسف، بالاضافة إلى العديد من الفنانين.

وكان الفنان الراحل، “فاروق الفيشاوي”، قد أعلن في أكتوبر الماضي، إصابته بمرض السرطان، أثناء تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي.

وتوفي، صباح اليوم الخميس، الفنان المصري القدير، “فاروق الفيشاوي”، عن عمر يناهز الـ67 عاما.