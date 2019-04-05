بالصور.. تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل وجوه النظام

خرج الآلاف من المتظاهرين، للجمعة السابعة على التوالي، في مسيرات سلمية للمطالبة برحيل باقي وجوه النظام القديم .

وقد خرجت حشود كبيرة من المواطنين قادمين من مختلف ولايات الوطن ، في أول جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

رافعين شعارات مطالبة بالسقوط الكامل لـ”النظام” ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية.

كما رفع المتظاهرين شعارات “جيش شعب خاوة خاوة” “الشعب يريد تتنحاو قاع” “نحو العصابة نولو لاباس” .

وشهدت المظاهرات مشاركة العديد من الوجوه المعروفة، حيث شاركت شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي وابن الرئيس الراحل محمد بوضياف في المظاهرات.