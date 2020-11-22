بالصور.. تفكيك شبكتين دوليتين تتاجران في المخدرات وحجز 6 آلاف قرص مهلوس بتبسة

تمكنت الفرقة الجنائية لأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكتين دوليتين تتاجران في المخدرات، مع حجز 6 آلاف قرص دواء مهلوس.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية أسفرت عن حجز صفيحتي مخدرات تم استعمالهما في العرض، وقد تم استقدام الصفيحتين من المغرب، ومن بين الموقوفين تجار مخدرات تونسيين.

كما تم خلال العملية حجز مبلغ مالي يقدر بمليار و400 مليون سنتيم، و15 ألف دينار مزور وبندقية صيد 16 ملم.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق.

كما أن التحقيقات جارية من أجل توقيف أشخاص آخرين تم ذكرهم في الملف.