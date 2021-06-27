بالصور.. تقنية الفيديو حاضرة لأول مرة في الجزائر

تعرف مواجهة فريق شبيبة القبائل ضد الضيف كوتون سبور غاروا الكاميروني الجارية بملعب 05 جويلية الأولمبي حضور تقنية الفيديو لأول مرة في الجزائر.

المواجهة التي تدخل لحساب عودة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم تُشير نتيجتها حاليا لتفوق الفريق القبائلي بثلاثية دون رد من تسجيل اللاعب بولحية في الدقائق الأولى وكذا بدر الدين سوياد من ركلة جزاء ثم عاد بولحية وأضاف الثالث.

القائمون على تنظيم المواجهة قاموا بتنصيب كل الأجهزة الضرورية لتقنية الفيديو “الVAR” بملعب 05 جويلية، حيث لم يسبق وأن استعملت هذه التقنية الحديثة في عالم كرة القدم بالملاعب الجزائرية، الحكم الذي أدار اللقاء استعمل التقنية في لقطة الهدف الثالث الذي سجله بولحية للتأكد من صحته.