بالصور.. تيزي وزو تستفيد 50 حافلة مدرسية و5 أجهزة لمعالجة نفايات المستشفيات

تم توزيع ما مجموعه 50 حافلة صغيرة للنقل المدرسي اليوم الخميس بتيزي وزو لصالح بلديات الولاية.

وتم تمويل هذه الحافلات الصغيرة التي قدرت قيمتها المالية بـ 330 مليون دج من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

لتضاف بذلك ل5 أخرى وزعت السنة المنقضية من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

و أكد الوالي، عبد الحكيم شاطر، خلال هذا حفل التوزيع إلى أن الهدف هو تحسين ظروف نقل التلاميذ وتندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وتم توزيع خلال هذا الحفل، 5 أجهزة لمعالجة نفايات المستشفيات تبلغ قيمتها الإجمالية 56 مليون دينار.

على الهياكل الاستشفائية المحلية منها مستشفيات عزازقة وتيغزيرت ودراع الميزان والأربعاء ناث إيراثن والمؤسسة الاستشفائية الصحية سبيحي تسعديت بتيزي وزو.