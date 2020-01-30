بالصور.. جامعيون بالأغواط يحرقون شهادتهم إحتجاجا على اقصائهم من مسابقة سوناطراك

والي الولاية يخلف وعده مع الشباب الجامعي

أقدم اليوم، مجموعة من خريجي الجامعة بولاية الاغواط على حراق شهادات تخرجهم إحتجاجا على اقصائهم من المشاركة في مسابقة للتشغيب بسوناطراك.

المحتجون يحملون شهادات مهندس دولة ميكانيك تم اقصائهم من عرض عمل سونطراك من دون اي سبب مقنع رغم قبولهم في القوائم الأولى التي تم عرضها سابقا على مستوى وكالة التشغيل.

الشباب منذ أكثر من 15 يوما وهم محتجون وقابلوا والي الولاية ووعدهم بإيجاد حل وارجاعهم إلى قوائم المترشحين الذين سيجتازون الامتحان غدا، لكنهم لم يتلقو استدعائات المشاركة في الامتحان.