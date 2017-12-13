بالصور.. جمعية “راديوز” تكرّم الحكم السابق “دحو كريم”

كرمت جمعية “راديوز” ووالي ولاية مستغانم “رابحي محمد” الحكم الدولي السابق “دحو كريم” في مبادرة أثلجت صدر هذا الأخير الذي فقد الكلام اثر عملية جراحية قام بها الأسبوع الماضي.

وكانت العديد من الأوجه الرياضية حاضرة على غرار اللاعب الدولي السابق فوضيل مغاريا و الحكم الدولي حنصال محمد.

وتم إهداء دحو كريم وسام الاستحقاق و شهادات اعتراف وكذا مساعادات مادية أدخلت الفرحة لدى عائلة الحكم الدولي.

وكان “دحو” يُعاني في صمت جراء النسيان و التهميش الذي تعرض له.

كما أن عائلة الحكم الدولي شكرت جمعية راديو والسلطات الولائية لمستغانم على هذه المبادرة.

يذكر أن “دحو كريم” مثّل الجزائر أحسن تمثيل خاصة وأنه كان الممثل الوحيد على المستوى القاري سنوات التسعينات.