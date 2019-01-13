بالصور.. جنازة مهيبة للامام لحسن خنفر المتوفي حادث مرور بتونس في ورقلة

في جنازة مهيبة، ورى الثرى الامام والخطيب لحسن خنفر المتوفي حادث مرور بتونس في ورقلة.

وسط حضور من داخل وخارج ولاية ورقلة ورى الثرى الإمام والخطيب والأستاذ الجامعي، وعضو جمعية العلماء المسلمين لحسن خنفر بمقبرة لقراف ببلدية الحجيرة ولاية ورقلة .

ووسط آلاف المشيعين الذين حضروا جنازة رجل الوسطية ورجل فاضل كان سباقا لعمل العمل، مبادرا لاصلاح ذات البين، سخر نفسه لخدمة الدين زارعا مبدا الوحدة والوطن فوق كل اعتبار .

الخطيب خنفر إمام بمسجد حاسي مسعود تعرض لحادث مرور ،أين كان في طريقه لأداء صلاة الفجر بالدولة الشقيقة تونس لتصطدمه سبارة وترديه قتيلا في عين المكان .

لحسن يشهد العدو قبل الصديق وسيطيته وثقافته في مجال الدين واصوله مبهرا في الخطابة . فرحمة الله عليك يا لحسن .