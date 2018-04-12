حجزت صباح اليوم اللجنة المشتركة التابعة للمكتب البلدي للوقاية لبلدية جانت مستحضرات ومواد زينة وأخرى موجهة للاستهلاك كمكملات ومقويات وغيرها.

حيث قام ممثلي البلدية ومصالح التجارة والمصالح الامنية في خرجة ميدانية الى سوق تجكال بمشاركة اعضاء المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك.

وتعتبر المحجوزات خطر على صحة المواطن وتنعدم فيها شروط البيع كالوسم وتاريخ انتهاء الصلاحية وهي مواد مجهولة المصدر

كما تتسبب في عدد من الامراض الباطنية اوالجلدية كونها حضرت بطرق مجهولة وتباع بطرق غير قانونية.

رغم انها مواد موجهة للاستعمال من طرف المواطن .

و قد تم حجز ونقل هذه المواد الى المفرغة العمومية اين تم حرقها بحضور جميع المصالح المذكورة سلفا.